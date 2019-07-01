ورقلة.. وفاة طفل بلدغة عقرب بحي بوعامر  

خيّم السّكن على مدينة ورقلة بأكملها اليوم بعد أن لقي الطفل “حسان، بيتر” يبلغ من العمر 8 سنوات فقط مصرعه بعد لدغة عقرب بحي بوعامر ببلدية ورقلة عاصمة الولاية.

وأدخلت حالة الوفاة المذكورة نشطاء في تساؤلات كبيرة حول حالة التكفل الصحي بمثل هذه الحال والإهمال

الذي يطال الجهة ضحية جديدة تضاف لضحايا التسمم العقربي، الذي بات يصنع الرعب بورقلة وعدد من ولايات الجنوب خاصة.

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى قلة الترتيبات في توفير الإنارة العمومية، وانتشار الأوساخ التي تعد أوكار لهذه الحشرات.

كما سجلت ولاية ورقلة لوحدها أربع حالات وفاة بالسع العقربي الموسم الماضي فقط.

كما يعد هذا الحيّ نفس الحيّ الذي توفيت به الأستاذة الجامعية عائشة الذي اثير حولها جدل كبير في ظل

إنعدام أطباء اختصاصيين والاهمال الذي يطال المرافق الصخية الغير مواكبة للتطلعات المواطن والمريض بالجنوب.