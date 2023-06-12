ورقلة.. 18 شهرا حبسا نافذا في حق شخص نشر أسئلة مادة التربية الإسلامية على مجموعة بالتلغرام
أدانت محكمة ورقلة، شخصا قام بنشر أسئلة مادة العلوم الإسلامية الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب200 ألف دج، حسب ما ورد اليوم الإثنين في بيان صادر عن هذه المحكمة.
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام، انه في إطار ، مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات و المسابقات الوطنية المتعلقة بالأطوار النهائية المختلفة تم بتاريخ 2023/06/12 مباشرة تحريات أولية حول واقعة نشر أسئلة مادة العلوم الإسلامية الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 على مجموعة تليغرام تحمل اسم “ش، ت، ا ، ب 2023”.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد تم بذات التاريخ تقديم المدعو “هـ.ب” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة و متابعته عن طريق إجراءات المثول الفوري لارتكابه جنحة نشر و تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل التواصل عن بعد طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 6 ، 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.
وبعد محاكمته تم إدانته بالجرم المنسوب إليه و عقابا له الحكم عليه بثمانية عشر 18 شهر حبس نافذ و 200000 دج غرامة نافذة مع إيداع المتهم المؤسسة العقابية و مصادرة الهاتف المحجوز .
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