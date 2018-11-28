ورقلة.. 20 سنة سجنا نافذا لقاتل جاره بمنجل في تبسبست

سلطت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورقلة اليوم الأربعاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة و2 مليون دج غرامة مالية لمتورط في قضية قتل.

المتهم “ف.ع” صاحب الـ24 سنة لتورطه في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار إضرارا بضد الضحية “د.ت”.

وقائع القضية تعود لشهر ديسمبر 2017 عقب شجار عنيف بينهما إثر سوء تفاهم خلال عرس ببلدية تبسبست في تقرت.

وقد تدخل حينها عدد من الحضور لفك الشجار، إلا أنه سرعان ما تجدد بينهما، حيث لجأ القاتل إلى استعمال المنجل.

موجها به عدة ضربات للضحية إحداها للقلب.

و تم نقل الضحية إلى مستشفى تقرت، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات البليغة.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن كافة الأدلة والقرائن تفيد بأن الجاني كان مصرا على القتل.

ملتمسا من هيئة المحكمة إنزال في حقه عقوبة الإعدام.