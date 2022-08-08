ورقلة: 3 قتلى و6 مصابين في اصطدام سيارة أجرة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين بولاية ورقلة في وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد خلّف حادث إصطدام سيارة أجرة لنقل المسافرين بشاحنة مقطورة بالطريق الرابط بين حاسي مسعود و ورقلة 3 وفيات من بينهم سائق سيارة الاجرة. بالإضافة كذلك إلى 6 مصابين في حالات متفاوتة الخطورة.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل نقل المصابين إلى مستشفى محمد بوصياف لتلقي العناية الصحية اللازمة. كما تم نقل جثث الضحايا لمصلحة حفظ الجثث على مستوى ذات المستشفى.

من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث. كما تنقل والي الولاية رفقة السلطات الأمنية للمستشفى لمتابعة حالة الجرحى عن قرب. والجدير بالذكر فإن أحد ضحايا الحادث هو عنصر من عناصر الدرك الوطني

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حادث مرور يخلف ضحية على الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة

خلف حـادث مرور ضحية واحدة، اثر اصطدام شاحنة مع سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين مدينة ورقلة وحاسي مسعود. وبالضبط في النقطة الكلومترية 60، حيث تدخلت مصالح الحماية المدانية لاجلاء الضحية إلى المستشفى. كما فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا امنيا لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث الأليم. كما تسبب حادث مرور ، بولاية ورقلة سابقا في إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

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