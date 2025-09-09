ورقلة.. 6 جرحى في حادث انقلاب سيارة

أصيب 06 أشخاص في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 56، بلدية حاسي بن عبدالله بولاية ورقلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 04سا25د لأجل حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية. بالطريق الوطني رقم 56، بلدية حاسي بن عبدالله ودائرة سيدي خويلد.

مشيرة أن الحادث خلف 06 جرحى من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 01 و 54 سنة لهم إصابات خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

