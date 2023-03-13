ورقلة.. 7 سنوات حبسا نافذا في حق شخص بتهمة المضاربة 

اصدرت محكمة ورقلة، اليوم الإثنين، حكما يقضي بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق شخص بعد ادانته بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فلقد تم متابعة المدعو (ب.ص) عن طريق اجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم بادانته بجنحة المضاربة غير المشروعة وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع التسجيل التجاري.

ليتم الحكم عليه بـ 7 سنوات سجنا نافذا ومليونين دينار جزائري مع ايداع المتهم المؤسسة العقابية ومصادرة المحجوزات.

مع الامر بنشر الحكم في جريدة وطنية يومية وتعليقه بالبلدية والمحكمةو مدة شهر واحد.

وأضاف ذات البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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