ورود المخرن في قضية فساد داخل البرلمان الأوروبي

فضيحة فساد جديدة تهز البرلمان الأوروبي. بعد الكشف عن قضية فساد محتملة تتعلق بأعضاء البرلمان الأوروبي.

وبحسب المعلومات التي أوردتها BFMTV. فإن “البرلمان الأوروبي يواجه فضيحة جديدة. وعلى وجه الخصوص “بعد اعتقال نائبة رئيسها اليونانية ايفا كايلي. وثلاثة اشخاص اخرين لتورطهم في قضية فساد وغسيل اموال”. وأشار المصدر نفسه إلى أن “المغرب يمكن أن يتورط في هذه القضية لتقديم رشاوى لمسؤولين منتخبين”.

وأشار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي إلى تورط حوالي 15 نائبا في البرلمان الأوروبي. “بمن فيهم النائب الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري، الذي تتهمه المحاكم بالدفاع عن مصالح المغرب داخل المؤسسة الأوروبية”.

علاوة على ذلك ، “كانت زوجته وابنته قد شاركتا أيضًا في” نقل الهدايا “المفترض أنه قدمها السفير المغربي في بولندا”.

وإلى جانب أنطونيو بانزيري ، وجهت الصحافة الأوروبية أصابع الاتهام إلى نائب آخر. هو “الفرنسي جيل بارنو الذي كان سيحصل في عدة مناسبات على أوسمة من السلطات المغربية. بصفته رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فقد ضاعف الرحلات التي دفعها المغرب، والتي دعا إليها نواب آخرون”.

من جهتها، تم توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي ، بتهمة الفساد. ووجه لها العدل البلجيكي تهما تتعلق “بتلقي مبالغ” كبيرة “للتأثير على قرارات المؤسسة الأوروبية”.

علاوة على ذلك، اعترف رفيقها فرانشيسكو جيورجي بالفساد والتدخل للخدمة لصالح المغرب. في الواقع، كان سيعترف أيضًا “بأنه جزء من منظمة يستخدمها المغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية”. وذلك بحسب الوثائق التي نقلتها صحيفة “le soir” البلجيكية الناطقة بالفرنسية وصحيفة “la republica” الإيطالية.

العثور على 700 ألف أورو نقدًا

تدعم عدة عناصر شكوك البرلمان الأوروبي في الفساد. فخلال التفتيش الذي تم في منزل أحد النواب في بروكسل. حصلت الشرطة على 700000 يورو نقدًا. جزء كبير يأتي من المغرب ، حسب اعترافات مساعد البرلمان الأوروبي ، فرانشيسكو جيورجي.

بالإضافة إلى ذلك ، يُظهر التنصت على زوجة أنطونيو بانزييري. أنها تلقت أموالاً من الرباط.

بصرف النظر عن أنطونيو بانزييري ، حافظ أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي على علاقات وثيقة مع المغرب. واحد منهم فرنسي ، وهو جيل بارنو الاشتراكي في البرلمان الأوروبي حتى عام 2019.

كما تلقى جيل بارنو مرارًا أوسمة من السلطات المغربية، التي شكرته علنًا على مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على خدماته.