ورڤلة.. توقيف شخص وحجز قرابة 120 ألف كبسولة “بريغابالين”

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية ورقلة، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شخص ينشط في مجال الإتجار بالمؤثرات العقلية، وحجز قرابة 120 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

التحريات التي باشرها محققو ذات الفرقة، توجت بتحديد هوية المشتبه فيه ورصد تحركاته وتوقيفه داخل مسكنه. الذي أتخذه كمخزن، مع ضبط كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة قدرت بــ 119610 كبسولة من نوع بريغابالين 300ملغ. ذات منشأ أجنبي، مع حجز مركبته التي كان يستعملها لنقل وترويج هذه السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، عن جنايات الحيازة التخزين والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب بإستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية.

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