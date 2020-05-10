ورڨلة: إرتداء الكمامات الواقية إجباريا في المحلات والمراكز التجارية و10 الاف دينار غرامة للمخالفين

أصدر والي ورڨلة أبوبكر الصديق بوستة إجراءات وتدابير إحترازية للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.

وجاء هذا القرار لتعبئة المواطنين للمساهمة في الجهد الوطني للوقاية من إنتشار هذا الوباء خاصة المحلات والمراكز التجارية وكذا المصالح الإدارية.

وبهذا قرر والي ورڨلة مايلي:

إلزام المواطنين المتوافدين على المحلات والمراكز التجارية ارتداء الكمامات الواقية إجباريا.

إلزام المواطنون المتوافدون على المصالح الإدارية بإرتداء الكمامات الواقية إجباريا.

على اصحاب المحلات والمراكز التجارية إجبار المتوافدين على إرتداء هذه الكمامات.

إلزام العاملين بالمحلات والمراكز التجارية إرتداء الكمامات الواقية.

كل مخالف للاجراء يتعرض الى العقوبات الإدارية بالنسبة لأصحاب المحلات والمراكز التجارية تصل حد الغلق والمتابعة القضائية.

كما يعاقب بغرامة مالية 10 الاف دج كل من يخالف هذا الإجراء.