ورڨلة: إيداع 7 متهمين الحبس المؤقت في قضية شجار بسبب فتاة قاصر بحاسي مسعود

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود بمجلس قضاء ورڨلة بفتح تحقيق إبتدائي وتقديم الفاعلين للعدالة على خلفية فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل. والذي يظهر من خلاله شجارا وإعتداءات بأسلحة بيضاء من طرف مجموعة من الاشخاص بأحد أحياء مدينة حاسي مسعود.

وأمرت النيابة الضبطية القضائية المختصة محليا بفتح تحقيق من خلال إستغلال شريط الفيديو والتعرف على هوية الفاعلين. وبعد تكثيف التحريات تم التعرف على هوية الفاعلين وتوقيفهم ويتعلق الامر بـ 7 مشتبه فيهم وفيما لا يزال الـ 8 في حالة فرار

الموقوفين تم توجيه لهم تهمة إنشاء وترأس عصابة احياء بغرض خلق جو إنعدام الامن في أوساط الأحياء السكنية بإستعمال أسلحة بيضاء. وجنحة الضرب اوالجرح اثناء الشجار الناتجة عن تشكيل عصابة احياء. بالإضافة إلى جنحة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء مضايقة فتاة قاصر لم تكتمل 16 سنة. وكذا جنحة التحطيم العمدي لملك الغير.

وعقب إستماع قاضي التحقيق للمتهمين الـ 7امر بوضعهم في الحبس المؤقت. فيما تم إصدار امر بالقبض عللى المتهم الـ8 المتواجد في حالة فرار.