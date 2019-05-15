ورڨلة : الإطاحة بعصابة الملثمين المختصة في السطو على المنازل بولايات الجنوب الشرقي

نجح عـناصر الشرطة القضائية التابعين لأمن ولاية ورقلة، من فك لغز وملابسات خيوط جريمة سرقة منزل قام بها عناصر شبكة إجرامية أفرادها يقيمون في ولايات متفرقة بناحية الجنوب الشرقي.

تفاصيل القضية تعود وقائعها، بعد تلقي مصالح الشرطة شكوى من طرف شخص يسكن بإحدى الأحياء الشعبية بورڨلة، مفادها إقدام مجموعة من الأشخاص ملثمين يجهل هويتهم على إقتحام منزله في ساعة متأخرة من الليل.

والقـيام بعملية تكبيله وتهديد زوجته بقتله بواسطة أسلحة بيضاء كانوا يحملونها، ثم الإستيلاء على مفتاح المركبة النفعية التي كانت مركـونة بالمستودع.

بالإضافة إلى السطو على مبلغ مالي معتبر وكمية من الحلي من المعدن الأصفر ملك للزوجة.

لتباشر فور ذلك عـناصر الشرطة عملـيات البحث والتحري وجمع المعلومات عن الحادثة أين توجت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية الفاعلين.

وإعداد خطة أمنية محكمة وفق من خلالـهـا عـناصر شرطة ورقلة من توقيف الفاعلين وفي عـمليات متتالية شملت كل من مدينة ورقلة ومدينة تقرت ومدينة الوادي سوف.

ليتم إقتياد المتورطين إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومباشرة إجراءات التحقيق معهم.

أين كللت النتائج بإسترجاع مبلغ مالي قدره مليونين وخمس مئة وتسعة وثمانون ألف دج فضلا عن إسترجاع دراجتين ناريتين تم شراؤهما من الأموال المسروقة .

بعد إستكمال كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق ضد الموقوفين الثلاثة، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

التي أصدرت في حقهم أمر إيداع لإرتكابهم جناية السرقة بتوافر ظرف الليل و التعدد وإستعمال العنف والتهديد.