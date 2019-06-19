ورڨلة: الجيش الحماية والشعب يد وحدة جنبوا إحتراق تقرت

نشب حريق مهول في شاحنة صهريج ناقلة لمادة الوقود “سائل سريع الإلتهاب” كانت مركونة بحضيرة لأحد الخواص على مستوى سوق تزيوة ببلدية النزلة بتقرت في ورڨلة.

الأمر الذي استدعى تدخل لرجال الحماية المدنية بكل وسائلها المادية والبشرية، وتم إخطار الشركات الكبرى وثكنة الجيش الوطني الشعبي.

من اجل الدعم بما توفر من وسائل مادية، وحتى بشرية، وذلك لتفادي انفجار الصهريج سيما في منطقة عمرانية.

على الفور وصلت شاحنات صهريج تابعة للجيش الوطني الشعبي مليئة بالمياه.

ولم يخلف خسائر بشرية ماعدا احترقت الشاحنة بأكملها واحترقت سيارة من نوع DFM كانت بجانبها، اضافة الى احتراق الجدران المساكن المجاورة .

وساهم شباب متطوع في مساعدة اعوان الحماية المدنية و قوات الجيش الوطني الشعبي، لإخماد الحريق و الحيلولة دون الإنفجار حتى لا تكون الكارثة .