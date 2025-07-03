ورڨلة ..الحبس المؤقت لمهرب أزيد من 54 كلغ من الكوكايين

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة ورڨلة بيانًا حول ضبط 54,775 كيلوغرامًا من الكوكايين، على مستوى الطريق الوطني رقم 1، بمنطقة حاسي الفحل، ولاية المنيعة.

وحسب بيانٍ لمحكمة ورڨلة، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي لفحل بالمنيعة يوم 27 جوان 2025، بعد توقيف وتفتيش شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 1، من ضبط كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدَّر وزنها بـ 54,775 كلغ قادمة من أقصى الجنوب متجهة نحو ولايات الوسط.

وكشفت التحريات مع سائق الشاحنة المدعو (م. ع. م) عن تورط شبكة إجرامية تتكون من عدة أشخاص.

وتم، اليوم، تقديم المشتبه فيه (م.ع.م) أمام نيابة الجمهورية لدي محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة التي فتحت تحقيقا قضائيا ضدهم. لارتكابهم جناية الحيازة والنقل والشحن والتخزين والشراء قصد البيع للمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب على درجة عالية من الخطورة المهدد للصحة العمومية والاقتصاد الوطني. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.

وبعد سماع المتهم الحاضر (م.ع.م) من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص أصدر أمر إيداع ضده. فيما يبقى التحقيق متواصلا للقبض على جميع المتورطين.