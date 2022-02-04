ورڨلة: العثور على جثة خمسيني داخل مسكن
تم مساء اليوم العثور على جثة رجل في العقد الخامس من العمر يقطن لوحده داخل مسكنه في بني ابراهيم طريق القصر ، سوق الحجر بورڨلة.
الجثة تفطن إليها سكان الحي من خلال إنبعاث رائحة من المسكن. بعد تدخل مصالح الحماية المدنية. تم العثور على الضحية في حالة متقدمة من التعفن.
أين تم نقل الجثة إلى مستشفى محمد بوضياف. ليتم عرضها على الطبيب الشرعي. كما فتحت مصالح الأمن تحقيقات لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة.
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عثرت مصالح الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية معسكر، على جثة شيخ متفحمة يبلغ من العمر 86 سنة، داخل غرفته حين كانت ذات المصالح تقوم بإخماد حريق شب داخل المنول بحي 20 مسكن ببلديةسيدي عبد المومن بدائرة المحمدية.
الحريق وقع بمسكن بالطابق الأول لمبنى يتكون من طابق ارضي+ واحد،ذات طابع اجتماعي. حيث خلف الحريق إحتراق غرفة واحدة بكامل الاغراض المتواجدة بها.
كما تم العثور، على جثة الشيخ متفحمة يتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية. فيما تبقى اسباب الحريق مجهولة لحد الأن فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المؤلم.
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أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة، بايداع سائق الحافلة، الذي تسببت في مجزرة مرورية أمس الثلاثاء على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية الحبس المؤقت.
وجاء في بيان صحفي لوكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة، إنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية. يطلع وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة الرأي العام، المعلومات المتعلقة بحادث المرور المميت. والذي وقع بتاریخ02/01/ 2022 على مستوى الطريق المزدوج رم 49 الرابط بين مدينتي ورقلة وغرداية.
وأوضح البيان، أن الحادث تسبب فيه المدعو (ز.ب) سائق الحافلة من نوع HIGER العاملة على خط ( وهران حاسي مسعود) التي اصطدمت بالجهة الخلفية اليسرى لمقطورة الجرار الطريقي من نوع CHIAKMAN، وتلاه اصطدام سيارة من نوع شفرولي سبارك بالجرار الطريقي، مما أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 14 شخصا اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وبعد الانتهاء من التحريات الأولية تم تقديم المشتبه فيه (ز.ب) أمام نيابة الجمهورية ومتابعته موجب طلب افتتاحي إلى قاضي التحقيق بارتكابه جنحة القتل الخطأ بسبب التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة الصنف النقل الجماعي ومخالفة الجروح الخطأ طبقا للمواد 69 فقرة 02 من الأمر 03/09 المعدل و المتمم للقانون 14/01 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، والمادة 442 من قانون العقوبات، أين اصدر قاضي التحقيق بعد سماعه عند الحضور الأول أمرا يوضعه رهن الحبس المؤقت وإيداعه.