ورڨلة: القبض على مروّجي المخدرات والمؤثرات عقلية

أوقف عناصر الأمن بورقلة، ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع والمتاجرة، حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها إستغلال ثلاثيني لمسكنه بحي لاسيليس لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا المشروبات الكحولية بدون رخصة.

ليتم تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث ضبط على كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 94.85 غرام أي 29 قطعة.

وخلال عملية تقتيش المنزل تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية ذات الصنع الأجنبي مقدرة بـ51 قارورة زجاجية من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم ضبط 98 قرص مهلوس، و8 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والوظائف قاطعين كيتور وقاطع أسلاك.

ضبط مبلغ مالي يرجح على أنه من عائدات الترويج يقدر بـ 250.000 الف دج.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الثالث لاستكمال الإجراءات اللازمة.