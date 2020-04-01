عاجل

ورڨلة: القبض على مروّجي المخدرات والمؤثرات عقلية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
ورڨلة: القبض على مروّجي المخدرات والمؤثرات عقلية
بقلم امين بوعافية

أوقف عناصر الأمن بورقلة، ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع والمتاجرة، حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها إستغلال ثلاثيني لمسكنه بحي لاسيليس لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا المشروبات الكحولية بدون رخصة.

ليتم تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث ضبط على كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 94.85 غرام أي 29  قطعة.

وخلال عملية تقتيش المنزل تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية ذات الصنع الأجنبي مقدرة بـ51 قارورة زجاجية من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تم ضبط 98 قرص مهلوس، و8 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والوظائف قاطعين  كيتور وقاطع أسلاك.

ضبط مبلغ مالي يرجح على أنه من عائدات الترويج يقدر  بـ  250.000 الف دج.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الثالث لاستكمال الإجراءات اللازمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799710

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com