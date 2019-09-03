ورڨلة بطالو الطيبات يطالبون بفتح تحقيق في حول العمل حول توظيف في بئر البترولية

احتج العشرات من البطالين أمام بئر لاستخراج النفط بمنطقة بئر السبع التابع اداريا لاقليم دائرة الطيبات بالولاية المنتدبة تڨرت.

وحسب مصادر النهارفإن الإحتجاج جاء تنديدا بالتجاوزات القائمة في ملف التوظيف، والاقصاء التام لابناء المنطقة في التشغيل ذات الشركة .

وطالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق وزاري حول التجاوزات في جلب مناصب العمل، تشتغل في ذات البئر وحرمان ابناء المنطقة منها.

رغم ان القانون يمنح نسبة 80 بالمئة من عمال المنطقة، التي تم تطبق على ارض الواقع نهأئيا، رغم وجود كل انواع العروض المطلوبة .