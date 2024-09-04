ورڨلة: تدشين مقر الكتيبة الثانية للتدخل السريع بحاسي مسعود

أشرف صبيحة اليوم المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي، ممثلاً عن المدير العام للأمن الوطني ووالي ولاية ورڨلة. على مراسم تدشين مقر الكتيبة الثانية - التدخل السريع بأمن دائرة حاسي مسعود.

مراسم التدشين بمعية وفد هام من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني. وبحضور السلطات المدنية، القضائية والعسكرية، ممثلي الأسرة الثورية، شيوخ وأعيان مدينة حاسي مسعود.

وستتولي هذه المصلحة، فور تدشينها، مهامها الرئيسية المتمثلة في تعزيز وتوفير الأمن. والسهر على بسط النظام العمومي بشكل أوسع وتفعيل العمل الجواري. مع تطبيق القانون في ظل ما تمليه قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان..

ويُعد هذا المكسب لبنة أخرى تعزَّز بها مصالح الشرطة بأمن ولاية ورقلة، وقيمة مضافة للجهود المبذولة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي ستساهم في بث رسالة الأمن والسكينة، وتوفير أجواء الطمأنينة والاستقرارللوطن والمواطن.