ورڨلة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 3 آلاف قرص مهلوس بحاسي مسعود

تمكنت مصالح أمن حاسي مسعود، التابعة لأمن ولاية ورقلة، من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة من المهلوسات.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح العملياتية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة.

إذ تمكن عناصر الأمن الحضري الأول من الإطاحة بأفراد شبكة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية داخل الأحياء السكنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، انطلقت العملية عقب استغلال معلومات تفيد بحيازة أحد المشتبه فيهم كمية من المؤثرات العقلية بغرض ترويجها.

وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، تم إعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المعني أمام مقر سكنه، وكانت بحوزته حقيبة تحتوي على 2925 كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. إضافة إلى مبلغ مالي وميزان إلكتروني دقيق يستعمل في عمليات التوزيع.

ومكنت التحريات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة. ليتم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين بعد تكثيف الأبحاث، واقتيادهم إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق.

وتندرج هذه العملية ضمن المساعي الحثيثة لمصالح الأمن للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الصحة العمومية، خاصة وسط فئة الشباب.