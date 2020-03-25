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ورڨلة: تفكيك شبكة تحترف السرقة بحاسي بن عبد الله

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ورڨلة: تفكيك شبكة تحترف السرقة بحاسي بن عبد الله
بقلم بوعافية امين

قامت الفرق الاقلمية للدرك الوطني بحاسي بن عبد الله بورڨلة بفك قضية الشبكة الاجرامية التي تحترف السرقة باقليم بلدية حاسي بن عبد الله.

الشبكة تتكون من 3 اشخاص ضبطوا في حالة تلبس على متن سيارة هليكس محملة المسروقات من انابيب للسقي الفلاحي و بعض القطع المشابهة لها.

وبعد التحقيق معهم و وللإستغلال الجيد للمعلومات تم ربطهم بقضية اخرى تتعلق بسرقة اجهزة كهربائية بالمركز الثقافي بحاسي بن عبد الله.

وتم تقديمهم امام وكيل الجمهوية ليتم اداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة اعادة التربية في انتظار محاكمتهم


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=795848

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