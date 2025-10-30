ورڨلة.. توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية

أشرف والي ولاية ورڨلة عبد الغني فيلالي، اليوم الخميس، بمعية المديرة العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، على حفل تسليم شهادات ومقررات استفادة من السكن بمختلف الصيغ، الذي احتضنته القاعة الكبرى بدار الثقافة مفدي زكرياء.

وجرى الحفل في أجواء احتفالية مفعمة بروح الوطنية، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح من نوفمبر 1954، وتحت شعار “رسالة للأجيال”.

وخلال المراسم، تم الإشراف على توزيع ما مجموعه 3194 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة على النحو الآتي: 1947 مقرر استفادة من إعانة بناء السكن الريفي. 247 مقرر استفادة من التجزئات الاجتماعية. و1000 سكن عمومي إيجاري.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج الدولة الهادف إلى توفير السكن اللائق للمواطنين، تجسيدًا لالتزامات السلطات العمومية بتحسين الإطار المعيشي ودعم التنمية المحلية. كما تم التأكيد على أنّ مشاريع سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز، وسيتم توزيعها في مناسبات وطنية قادمة، بما يضمن استمرارية الجهود الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن.

وعبّر الحاضرون عن اعتزازهم بتزامن هذا الحدث السكني الكبير مع إحياء ذكرى أول نوفمبر، لما تحمله من رمزية وطنية تؤكد الوفاء لتضحيات الشهداء، ومواصلة مسيرة البناء والتشييد في جزائر الحرية والاستقلال.