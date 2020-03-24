ورڨلة: توقيف المشتبه فيهم بقتل مهندس بترولي بحاسي مسعود

تمكنت مصالح الدرك الوطني في حاسي مسعود بورڨلة من توقيف المشتبه فيهم بقتل مهدنس بترولي يعمل بشركة سوناطراك.

وأوضح بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود إنه يتعلق الامر بكل من “ر.ل” رفقة ” ك.م” و”ق.م”.

وتعول تفاصيل الجريمة إلى تاريخ 3 مارس الماضي أين كان الضحية يمارس مهام مهندس بترولي والمنحدر من ولاية بباتنة

الضحية كان في طريق العودة من ببئر enf 29 والمسمى رود الشقة، أين إعترض طريقه المشتبه فيهم بغرض سرقة المركبة التي كان على متنها.

ليتم اطلاق النار عليه رفقة السائق أين توفي بعين المكان.

وتم تقديم المتهمين امام النيابة الجمهورية بمحكمة باتنة التي احالتهم على قاضي التحقيق والذي بدوره اودعهم الحبس المؤقت.