ورڨلة: توقيف شخص وحجز 1 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات SRLTIS بورقلة بحر الأسبوع المنصرم من وتوقيف شخص في العقد الثالث من العمر ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة تحترف الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة وحجز كمية هامة منها.

تعود وقائع القضية الى معلومات تحصلت عليها المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات ورقلة، مفادها عزم شخص ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة، تسليم كمية معتبرة من المخدرات الصلبة كوكايين إلى أشخاص مجهولين، باستعمال مركبة رباعية الدفع، على مستوى أحد الأحياء وسط مدينة ورقلة، عليه تم وضع خطة ميدانية محكمة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، والتي أفضت إلى رصد المركبة السالفة الذكر وتحديد نقطة التسليم، ليتم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه المدعو ( ب. ك) في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ1 كلغ.

بعد الانتهاء من التحقيق مع المشتبه فيه أنجز ضده ملف قضائي عن قضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة، نقلها تخزينها، عن طريق جماعة إجرامية منظمة بواسطة مركبة، بموجبه تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.