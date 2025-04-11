ورڨلة.. توقيف شخص وضبط أزيد من 67 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ورڨلة، بالتنسيق مع الأمن الحضري الثامنـ بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص وضبط 67.500 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات مفادها قيام شخص بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية وتخزينها بحظيرته بحي سكرة بورڨلة. بعد تكثيف العمل الاستعلاماتي الميداني تم تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد موقع حظيرته.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت فرقة البحث والتدخل من توقيف المشتبه فيه وتفتيش الحظيرة المستغلة من طرفه حيث عثرت على 9 علب كرتونية. كل منها تحتوي على 7500 كبسولة من المؤثرات العقلية (نوع بريغابالين 300 مغ). أي بمجموع 67500 كبسولة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة ورڨلة عن قضية: حيازة وتخزين المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي بصفة غير شرعية قصد البيع والعرض على الغير متحصل عليها عن طريق التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة من شأنها المساس بالصحة الاقتصادية.