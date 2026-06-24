ورڨلة.. توقيف 6 أشخاص وحجز أزيد من 12 ألف كبسولة بريغابالين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO-ورڨلة) من تفكيك شبكة إجرامية، وضبط 12400 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية تعود إلى كشف مخطط إجرامي لنقل وتمرير كميات من المؤثرات العقلية انطلاقا من إحدى الولايات الجنوبية وترويجها بولايات الوسط. وذلك عبر إخفائها داخل مركبة سياحية.

وأسفرت التحريات عن تحديد نوع ومكان المركبة، وبعد التنسيق المحكم مع الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بالأغواط، تم توقيف السيارة وسائقها.

ومكنت العملية من الإطاحة بـ6 أشخاص، وضبط 12400 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة إلى حجز 3 مركبات سياحية تستعمل في نشاط الشبكة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة متليلي.