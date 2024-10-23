ورڨلة.. حجر 800 غرام من الكوكايين داخل مسكن عائلي

تمكن أمن ولاية ورڨلة من توقيف 3 أشخاص بقومون بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) بحي المخادمة.

وذلك في عملية نوعية قامت بها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة. وبعد استغلال معلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) بحي المخادمة بورقلة. مع اتخاذه مسكنه العائلي مخزناً لها.

تم تحديد هوية المشتبه فيه ووضع خطة أمنية محكمة. على إثرها تم توقيفه رفقة شخصين آخرين. عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدر وزنها بـ800 غرام. كما تم حجز مبلغ مالي قدره 170.000 دج وهاتف نقال.

المشتبه فيهم وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية حيازة وتخزين المخدرات لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

هذه العمليات تأتي في إطار مكافحة الجريمة المنظمة التي تقوم بها مصالح أمن ورقلة منذ أشهر. حيث تم القضاء فيها على العديد من بؤر الاتجار بالممنوعات.