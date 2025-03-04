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أخبار الجزائر

ورڨلة.. قتيلان وجريحان في حادث اصطدام بين سيارتين

بقلم م .فيصل
ورڨلة.. قتيلان وجريحان في حادث اصطدام بين سيارتين
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توفي شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى بلدية ودائرة حاسي مسعود، ولاية ورڨلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت على الساعة 17:32، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى “طريق المطار”.

وخلّف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 38 سنة و43 سنة. وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة، أعمارههما 17 سنة و19 سنة.

تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما المتوفيان فقد تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.

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