ورڨلة.. قتيلان وجريحان في حادث اصطدام بين سيارتين

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور وقع على مستوى بلدية ودائرة حاسي مسعود، ولاية ورڨلة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت على الساعة 17:32، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى “طريق المطار”.

وخلّف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 38 سنة و43 سنة. وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة، أعمارههما 17 سنة و19 سنة.

تم إسعاف المصابين ونقلهما إلى المستشفى المحلي، أما المتوفيان فقد تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.