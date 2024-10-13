ورڨلة: 3 قتلى وجريح في إصطدام بين دراجتين ناريتين

لقي 3 اشخاص حتفهم وإصابة أخر مساء اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 202 الرابط بين بلديتي ورڨلة وأنقوسة.

وحسب صفحة طريقي الحادث وقع بالضبط على مستوى حاسي ميلود، وتمثل الحادث في إصطدام بين دراجيتين ناريتين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا 32دقيقة من أجل حادث إصطدام بين دراجتين ناريتين و إشتعال النار فيهما،

وخلف الحادث وفاة 3 أشخاص وجريح تم نقله مباشرة الى مستشفى محمد بوضياف.