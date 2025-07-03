ورڨلة .. توقيف شخصين وضبط أزيد من 28 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات SRLTIS بورڨلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين متورطين في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

أسفرت العملية المنجزة عن ضبط 28.700 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، وحجز جرار طريقي بمقطورته كان يستعمل في عملية النقل، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة طولقة، حيث تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.