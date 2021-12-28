وزاة الصحة تتوصل إلى إتقاف مع النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية

توصلت وزارة الصحة مع النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية إلى إتفاق تم بموجبه إلغاء الاضراب المزمع أيام2 و3 و4 جانفي 2022.

وحسب بيان الوزارة إجتمع اليوم عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة مع الشركاء الاجتماعيين اين تم دراسة جميع مطالب النقابة حيث تقرر وضع جدول ورزنامة لتجسيدها. كما سيتابع أعضاء اللجنة المركزية ابتداء من يوم غد سلسلة أخرى من الاجتماعات بذات النقابة. وإختتم اللقاء بإتفاق الطرفان على الغاء الاضراب المزمع أيام2 و3 و4 جانفي 2022.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة وبحضور ممثلي عن المفتشية العامة للعمل والمديرية العامة للوظيف العمومي. وكذا أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين.