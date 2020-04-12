وزاة الصناعة تعلن عن مبادرة لتصنيع الكمامات والأقنعة للوقاية من كورونا فيروس

أعلنت وزار الصناعة والمناجم عن مبادرة للراغبين في تصنيع الكمامات والأقنعة الضرورية للحماية من مرض كورونا فيروس.

وأوضحت الوزارة أن تصنيع هذه المنتجات الواقية يكون بالخصائص التقنية الخاصة بها وفق المعايير المطلوبة التي انتاج بها المجمع العمومي للنسيج والجلود “جيتيكس”.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على الفسبوك أن الهدف من هذه العلمية مضاعفة إنتاج الكمامات والأقنعة الضرورية للوقاية والحد من إنتشار كورونا.

وتدخل هذه المبادرة في إطار الهبة التضامنية، التي تعرف تطوع عدة جهات لتصنيع هذه المنتجات، وهذا لتمكينهم من ضمان إنتاج وفق المعايير الدولية.