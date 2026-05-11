وزارة اقتصاد المعرفة تصدر بيانا هاما لأصحاب الكفاءات والطموحات

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن فتح أبوابها أمام الكفاءات وأصحاب الطموحات العالية. التي تريد المساهمة في وضع آليات الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة، التكنولوجيا، الابتكار، والتحول الرقمي.

ودعت وزارة اقتصاد المعرفة المعنيين إلى الترشح عبر المنصة الرقمية للانضمام إلى فريق الوزارة.

وجاء في منشور الوزارة “لدينا تحديات..هل لديك العزم و المهارات اللازمة.. ؟!. إذا كنت تملك خمس سنوات خبرة أو أكثر في القطاع العام، الخاص. أو حتى خارج الوطن وتبحث عن تحدٍّ جديد يترك أثرا حقيقيا، فهذه فرصتك”.

“فإذا كانت عندك روح المبادرة وتريد العمل في بيئة رقمية وديناميكية. وتطمح إلى تحصيل أثر ملموس في أرض الواقع. فأنت مدعو للترشح عبر المنصة الرقمية للانضمام إلى فريق الوزارة.”

