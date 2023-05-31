وزارة الأشغال العمومية: التكفل بكل الطرق التي تضررت من الفيضانات

أكد مدير التسيير والصيانة بوزارة الأشغال العمومية والهياكل القاعدية، خالد بن الوليد بلخير، أن مصالحه أخذت على عاتقها كل الأضرار التي شهدتها مختلف الطرقات والمنشآت الفنية. جراء التقلبات الجوية الأخيرة طبقا للتعليمات التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد مؤخرا.

وقال خالد بن الوليد بلخير، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، ان العديد من الطرقات تضررت نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الآونة الأخيرة. في كل من قالمة، قسنطينة، الطارف، أم البواقي وبالأخص ولاية تيبازة”.

كما أضاف أن وزارة الأشغال العمومية والهياكل القاعدية أخذت على عاتقها كل الأضرار التي شهدتها مختلف الطرقات والمنشآت الفنية. جراء التقلبات الجوية الأخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”. مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص أغلفة مالية لصيانة مختلف الطرقات التي تشكل نقاط سوداء. خاصة خلال التقلبات الجوية”.

من جانب آخر، أرجع مدير التسيير والصيانة بوزارة الأشغال العمومية والهياكل القاعدية الأسباب الرئيسة لتدهور حالة الطرقات إلى الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل. مشيرا إلى أن وزارة الأشغال العمومية بصدد إقتناء أجهزة مراقبة الوزن الزائد للشاحنات”.