وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل حول دفع الرسوم بالطريق السيّار

كشفت وزارة الأشغال العمومية، أن خبر دفع الرسوم بالطريق السيّار “شرق-غرب” لا أساس له من الصحة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن عملية دفع الرسوم بالطريق السيّار غير واردة في برنامج الحكومة.

وأكدت الوزارة أنه وبعد صدور بيان من خلية الإعلام والاتصال للجزائرية للطرق السيارة (ADA). الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حول برنامج لتحويل حركة المرور من المسار الحالي للطريق السيار “شرق غرب” نحو الرواق المخصص لمحطتي الدفع بموزاية في ولاية البليدة وخميس الخشنة في ولاية بومرداس. فإن هذه العملية تدخل في إطار أشغال الصيانة الدورية للطريق السيار شرق غرب، وهذا لا يتعلق بتاتا بالشروع في أي عملية ذات الصلة بدفع رسم المرور بالطريق السيار شرق-غرب الغير مدرجة في برنامج الحكومة.

وأكدت الوزارة، بأن توفير الظروف المواتية لضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق السيار شرق-غرب يشكل الأولوية الوحيدة للقطاع. وذلك من خلال برمجة عمليات للصيانة التي ستمكن من ديمومة منشأته.