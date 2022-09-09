وزارة الأشغال العمومية: تسليم واستلام مهام بين كمال ناصري ولخضر رخروخ

تمت اليوم الجمعة مراسم تسليم واستلام المهام بين وزير الأشغال العمومية السابق، كمال ناصري وخليفته لخضر رخروخ.

وقال وزير الأشغال العمومية السابق “حظي القطاع باهتمام كبير وكان من بين القطاعات التي تحاول أن تصل إلى راحة المواطن. وإلى المشاركة في بناء اقتصاد قوي ببنية تحتية قوية”.

وأضاف كمال ناصري “في هذه المناسبة، أدعو جميع الإطارات أن يواصلوا مجهوداتهم للرقي بالقطاع. أتمنى للجميع النجاح والمواصلة والمثابرة، في مهامكم لخدمة الجزائر”.

من جانبه قال وزير الأشغال العمومية الجديد لخضر رخروخ “أشكر رئيس الجمهورية الذي حظيت بثقته. سنكمل المسار ونعطي دفعا جديدا للعمل في هذا القطاع”.

هذه القطاعات التي مسها التعديل الحكومي

هذا وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التغيير الحكومي مس 6 حقائب وزارية، أبرزها وزارات الداخلية، الصحة، النقل، التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، فقد شمل العديل الحكومي تعيين ابراهيم مراد وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود الذي تم تعيينه على رأس قطاع النقل، بينما تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحا خلفا لعبد الرحمان بن بوزيد الذي استدعي لمهام أخرى.

كما تم تعيين رخروح لخضر وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، خلفا لكمال ناصري، فيما تم تعيين علي عون وزير الصناعات الصيدلانية، خلفا لعبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.

ومن جهته، عُين عبد الله منجي الذي كان يشغل منصب وزيرا للنقل، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وفي المقابل، تضمن التعديل الحكومي أيضا إنهاء مهام وزير التعليم العالي والبحي العلمي، عبد الباقي بن زيان، وتعيين كرمي بداري خلفا له، في حين تمّ تعيين الوزير المنتدب السابق المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.