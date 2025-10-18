وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية: تعليمات وقرارات هامة خلال أشغال اللقاء الوطني

ترأس وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي اليوم أشغال اللقاء الوطني الذي جمع مديري الأشغال العمومية للولايات والهيئات تحت الوصاية مع الإطارات المركزية.

وتقرر في ختام أشغال اللقاء الوطني مجموعة من القرارات والتعليمات المنبثقة عنه من طرف اللجنة المكلفة بإعدادها وجاءت كما يلي:

إنشاء خلية إصغاء وتوجيه على مستوى الجزائرية للطرق السيارة (ADA) ومديريات الأشغال العمومية (DTP)، تتولى التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي انشغالات المواطنين ومتابعة طلباتهم ميدانيًا.

والهدف من هذا الإجراء تحسين التفاعل بين الإدارة والمواطن، وتعزيز مبدأ الخدمة العمومية القريبة من الانشغالات اليومية لمستعملي شبكة الطرق السيارة.

التسريع في إنجاز مشاريع الطرق السيارة التي تعرف تأخرًا، خصوصًا في الحصتين الشرقية والغربية، مع الحفاظ على التجهيزات المكتسبة ومتابعتها ميدانيًا.

كما دُعيت مديريات الأشغال العمومية إلى تقديم تقارير دورية حول هذه المشاريع، ومباشرة أعمال الصيانة العاجلة بمحاور الطرق السريعة .

تعزيز برامج التكوين لإطارات القطاع، من خلال البحث عن مصادر تمويل بديلة وإشراك المؤسسات الوطنية مثل المركز الوطني للدراسات (CNED) والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP).

تحديد المشاريع التي تواجه صعوبات واقتراح إجراءات تصحيحية فعالة، مع إلزام مديريات الأشغال العمومية بإعداد مخططات عمل لسنة 2026.

تعميم استخدام أنظمة المساعدة على تسيير وصيانة الطرق والتطبيقات الرقمية المطورة من طرف المركز التقني للأشغال العمومية، مع إشراك جميع الهياكل لضمان انتقال رقمي شامل ومستدام.

كما تقرر إدراج بيانات الصفقات العمومية ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بما يعزز الشفافية ويقوي الحوكمة الإلكترونية.

المتابعة الصارمة للمشاريع الهيكلية في ولايات الجنوب، خاصة مشروع “بلدنا”، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الآجال وجودة الإنجاز.

ودعا الوزير إلى ضرورة التجنيد والتعبئة الجماعية حول أولويات القطاع، والمتمثلة في: تحسين الحوكمة، تعزيز الفعالية التشغيلية، تسريع التحول الرقمي، تثمين الموارد البشرية، وترسيخ الشفافية والتقرب من المواطنين.

كما أكد الوزير أن نجاح هذه الأهداف مرتبط بـ التواجد الميداني، والصرامة في التسيير، والإنصات لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.