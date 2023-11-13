وزارة الإتصالات تحذّر.. خدمة الإنترنت والإتصال ستتوقف في غزة بهذا التاريخ

قال وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، إن خدمة الإتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود. ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية. لعدم قدرة المواطنين على التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة.

وأضاف إسحق سدر في مؤتمر صحفي، إن الأمر سيؤثر في الإتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر فيما بينها ومع مراكزها. ما قد يتسبب بعدم القدرة على توجيه هذه الطواقم إلى أماكن الإستغاثة. ما يعني فقدان الكثير من الأرواح، وحرمان أهلنا في غزة بشكل متعمد من حقهم في الإتصال والتواصل. ولا سيما في ظل النزوح والقصف المستمر.

وأضاف أن الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان. من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم. كما نوّه إلى أن سبعة من كوادر قطاع الإتصالات قتلوا بعد أن عملوا بدوافع إنسانية ووطنية. وخاطروا بحياتهم طوعا، وببطولة تسجل لهم، بعد أن تركوا عوائلهم ولبوا نداء الواجب في ظل هذا الظرف الصعب. لضمان إستمرار تقديم خدمات الاتصالات في القطاع”.

وكشف المتحدث، أن القطاع أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل. فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسة من الشبكة بشكل تدريجي. وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة. في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع.

وطالب سدر كل المؤسسات الدولية، والإتحاد الدولي للإتصالات بشكل خاص، و”الأونروا”، والهلال الأحمر العربي، والصليب الأحمر، والجهات الحقوقية. والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة. لتمكين كل القطاعات الحيوية بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات إلى سكان القطاع.