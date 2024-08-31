وزارة الإتصال: بيان هام للصحفيين المعنيين بالإنتخابات الرئاسية

ترأس وزير الإتصال محمد لعقاب اليوم جلسة عمل لتقييم آخرالإستعدادات للتكفل بالصحفيين المعنيين بتغطية الإنتخابات الرئاسية.

وخلال جلسة العمل التي عقدت بالمركز الدولي للصحافة تقرر مايلي

الشروع في تسبيم الشارات الصحفيين المتعمدين بدءً من 2 سبتمبر 2024 وذلك على مستوى المدخل رقم 3 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال المخصص للصحافة

وستم إنجاز الشارات الصحفيين الوطنيين والصاحفيين المراسلين المتعمدين الدائمين للصحافة الأجنبية

ويتعين على وسائل الإعلام الوطنية أوالاجنبية في حال دعوة خبراء أو محللين لتنشيط مقابلات أوندوات بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال إعلام وزارة الإتصال مسبقا بالقائمة الإسمية حتى يتسنى لها إعتمتدهم وإستخراج الشارات الخاصة بهم.

وأضاف بيان الوزارة أنه بدءً من 4 سبتمبر سيتم وضع مجانا كافة الوسائل التقنية السمعية البصرية والوجستيكية لتسهيل التغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسية.

كما تضع وكالة الأنباء الجزائرية تحت تصرف الإعلاميين المعنيين شريط الأخبار بعدة لغات.

واكدت الوزارة أنه يتكفل المركز الدولي للصحافة بإطعام ونقل الصحفيين المعنيين بالإنتخابات الرئاسية.