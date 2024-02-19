وزارة الإتصال تستدعي عدد من الإعلاميين الرياضيين

قامت مديرية وسائل الإعلام بوزارة الإتصال، اليوم الإثنين، باستدعاء عدد من الإعلاميين المنتسبين للقطاع الرياضي.

وقالت وزارة الاتصال أنها قامت بتنبيههم إلى خطوة العواقب التي تنجز عن عدد من التجاوزات، بعد سجلت تجاوزات عدد منهم، و الاستمرار في عد الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة لا سيما ما تعلق منها بالتحريض والإساءة ونشر وبث أخبار مغلوطة ومسيئة.

كما أعلمت الوزارة أنها لا تتوانى في مستقبلا في المتابعة القضائية أو اللجوء غلى المنع من تغطية كل النشاطات الرياضية أو حتى تحميل المؤسسات التي تشتغل بها تبعات ذلك.

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