وزارة الإتصال تطلق الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الإتصال عن فتح الطبعة الخامسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

وكشفت وزارة الإتصال عن الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الخامسة ومحورها “فضائل الحوار”.

وأكدت أن هذه الجائزة، تعد إعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهني الصحافة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الصحافة تساهم بإعلامها المكتوب السمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

وأضافت وزارة الإتصال، أن الهدف من المسابقة هو تشجيع وترقية الإنتاج الصحافي الوطني بكل أشكاله.

وكذا التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق.

أما عن أصناف المسابقة فأضافت وزارة الإتصال أنها تخص الإعلام المكتوب: المقال الرئيسي النقد، المقال الافتتاحي، الربورتاج او التحقيق.

كما أن المسابقة تخص الإعلام التلفزي: الريبورتاج، التحقيقات الاستقصائية الأشرطة الوثائقية أشرطة والأحداث المصورة.

وتخص كذلك الإعلام الإذاعي البرامج الإخبارية الريبورتاج، والإعلام الإلكتروني أحسن عمل إعلامي يتم نشره على الإنترنت

كما تخص المسابقة الصورة: الصور الفوتوغرافية الرسم الصحافي أو الكاريكاتوري الذى ينشره جهاز إعلامي وطني.

وفيما يخص شروط المشاركة، فاشترطت الجنسية الجزائرية، وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم.

ويمكن المشاركة في المسابقة بشكل فردي أو جماعي، ولا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات.

أما الأعمال المقدمة لابد أن تكون موضوع نشر من طرف أحد وسائل الاعلام الوطنية في الفترة 2018 – 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن ملفات المشاركة ترسل إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وزارة الاتصال 3 شارع الإخوة بوعدو، بئر مراد رايس، الجزائر.

ويمكن إرسال الأعمال عن طريق البريد العادي ( ختم البريد يثبت تاريخ الإرسال)، والتسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام بوزارة الاتصال.

وأفادت وزارة الإتصال، أن آخر اجل لاستلام الملفات حدد يوم 10 أكتوبر 2019.