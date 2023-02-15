وزارة الإتصال تنظم الدورة التكوينية الرابعة حول الإتصال المؤسساتي بولاية بشار

تنظم وزارة الإتصال ابتداء من يوم غد الخميس وعلى مدار 03 أيام الدورة التكوينية الرابعة حول الإتصال المؤسساتي بولاية بشار.

وحسب بيان وزارة الاتصال، يأتي هذا مواصلة للتجسيد الميداني للبرنامج الوطني مابين القطاعات للتكوين حول الإتصال المؤسساتي.

وتشمل الدورة التكوينية الرابعة ولايات بشار، بني عباس،تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار. وتخص وسائل الإعلام العمومية والمشرفين على خلايا الإعلام على مستوى الولايات والدوائر التابعة لها.