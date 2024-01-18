وزارة الإتصال توقع إتفاقية مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها

وقعت وزارة الإتصال اليوم إتفاقية مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها سيتم بموجبها تكوين صحفيين من وسائل الاعلام عمومية وخاصة.

ووقع على الإتفاقية كل من الأمين العام لوزارة الاتصال مختار خالدي رفقة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرافقتها يوسف بوزنادة على اتفاقية تعاون في مجال نشر الثقافة المالية تعزيزا للشمول المالي.

وتهدف إلى تنظيم دورات تكوينية وأيام إعلامية لفائدة الصحفيين الناشطين في المجال الاقتصادي والمالي، حول مفاهيم وأساسيات عمل الأسواق المالية والصيرفة الإسلامية في المجالات ذات الصلة، وذلك قصد نشر الثقافة المالية في أوساط الجمهور من خلال التعاون في انتاج وتوجيه محتوى اعلامي تثقيفي.

وأضاف البيان تهدف الاتفاقية أيضا إلى شرح المفاهيم الاقتصادية والمالية بهدف تنمية قدرات الصحفيين في المجالات المذكورة.

وستنطلق الدورة التكوينية الأولى الأحد المقبل، وتمتد على مدار أربعة أشهر بمعدل يومين دراسة في الأسبوع، وتشمل عشرة صحفيين من وسائل الاعلام عمومية وخاصة.