وزارة الإتصال: حملة لتلقيح الصحفيين ومهنيي القطاع اليوم وغدا

أفادت وزارة الإتصال، أن هناك حملة تلقيح ضد كوفيد 19 لفائدة الصحافيين ومهنيي قطاع الاعلام العمومي والخاص. اليوم الجمعة ووغدا السبت بدار الصحافة طاهر جاووت بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، فإن فإن العملية جاءت في إطار حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. حيث ستنظم وزارة الإتصال بالتعاون مع وزارة الصحة حملة تلقيح لفائدة الصحافيين ومهنيي قطاع الإعلام العمومي والخاص. يومي الجمعة والسبت الـ 24 و الـ25 جويلية على مستوى دار الصحافة طاهر جاووت الكائنة بشارع حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة

وأضاف البيان، أن الحملة ستبدأ اليوم الجمعة على الساعة التاسعة صباحا. وتستمر إلى غاية السبت. مضيفة أن التلقيح هو الوسيلة الامثل للحماية من هذا الفيروس المميت