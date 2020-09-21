وزارة الإتصال: قناة M6 لن تعمل في الجزائر مجددا

قررت وزارة الاتصال في بيان لها، اليوم الإثنين، منع قناة M6 من العمل في الجزائر.

وذلك عقب بثها مساء أمس الأحد لوثائقي تضمن “نظرة مظللة حول الحراك” أنجزته فرقة “برخصة تصوير مزورة”.

وفي السياق ذاته، اتخذت وزارة الإتصال قرارا يقضي بمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان.

كما أوضحت وزارة الإتصال، بأن قناة M6 قدمت طلب اعتماد صحفي بتاريخ 6 مارس 2020،

لإنجاز وثائقي عن تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية لوهران، لكن الفريق الصحفي الفرنسي أنتج وثائقي مختلف تماما عن ما جاء في الطلب.

و أشار المصدر نفسه أن “صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور”.