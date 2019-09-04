وزارة الإنتاج الحربي المصرية تحاول دخول السوق الجزائرية

تحاول وزارة الإنتاج الحربي المصرية بيع منتجاتها في الجزائر، وذلك عبر الاعتماد على مؤسسة “كونسترا غلوب ” الشاغلة في الجزائر.

وحسب وسائل الإعلام المصرية التي أوردت الخبر، فقد استقبل وزير الإنتاج الحربي المدير العام لكونسترا غلوب لبحث إمكانية تسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي العسكرية والمدنية.

وستعمل مؤسسة “كونسترا غلوب” التي تشتغل في الجزائر في مجال الهندسة المدنية وأشغال البناء على رصد متطلبات السوق الجزائرية.

كما ستلعب المؤسسة المصرية دور الوسيط مع الشركات الجزائرية ودور ممثل وزارة الإنتاج الحربي في كل من الجزائر وبنين.

وقالت الوزارة المصرية أنها تسعى إلى تسويق العربات المدرعة ST-500 وST-100 وكذلك محطات تحلية ومعالجة المياه ومنتجات أخرى.