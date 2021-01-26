وزارة الإنتقال الطاقوي: جرد 280 مصدرا من مصادر الطاقة الحرارية الجوفية

الوطني
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وزارة الإنتقال الطاقوي: جرد 280 مصدرا من مصادر الطاقة الحرارية الجوفية
بقلم أمينة داودي

ترأس وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أمس إجتماعا وزاريا مشتركا حول الطاقة الحرارية الجوفية في النموذج الطاقوي الوطني.

وأفاد بيان للوزارة، أن الإجتماع حضره مسؤولون من قطاعات المناجم والسياحة والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة.

كما أن الإجتماع ركّز على مساهمة الطاقة الحرارية الجوفية في الحصيلة الطاقوية الحالية وفي آفاق 2030.

وأضاف البيان، أن الإجتماع يدخل في إطار تطبيق النموذج الطاقوي بحلول عام 2030، الذي أقرته الحكومة.

وأوضح البيان، أنه تم الإعلان عن جرد 240 إلى 280 مصدرا من مصادر الطاقة الحرارية الجوفية.

كما تم تشكيل مجموعتين لصقل عملية الجرد واقتراح الحلول كتطبيق في مجال الفلاحة والسكن والسياحة.


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