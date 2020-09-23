وزارة الاتصال تتقدم بشكوى رسمية ضد قناة M6 الفرنسية

تقدمت وزارة الاتصال، بشكوى رسمية ضد قناة M6 الفرنسية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

ورفعت وزارة الاتصال شكوى، اليوم الأربعاء، ضد القناة الفرنسية بسبب تصويرها “غير المعتمد” لبرنامج “تحقيق خاص”.

وبثت القناة مساء الأحد ربورتاجا ضمن برنامجها “تحقيق حصري” بعنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، رسمت فيه صورة منحازة على الحراك.

وقررت وزارة الاتصال في بيان لها، أول أمس الاثنين، منع قناة M6 من العمل في الجزائر.

وأوضحت وزارة الإتصال، بأن قناة M6 قدمت طلب اعتماد صحفي بتاريخ 6 مارس 2020، لإنجاز وثائقي عن تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية لوهران.

لكن الفريق الصحفي الفرنسي أنتج وثائقي مختلف تماما عن ما جاء في الطلب –يضيف بيان وزارة الاتصال.

وأشار المصدر نفسه أن صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور.