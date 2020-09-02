وزارة الاتصال تحذر من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في مقالات الصحافيين

حذرت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء، من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في مقالات الصحافيين.
وقالت وزارة الاتصال في بيان لها، أن اللجوء المفرط” للأسماء المستعارة في توقيع المقالات ممارسة “غير مهنية” و منافية” لأخلاقيات العمل الصحفي.
هذا وذكرت ذات الوزارة، بأن الصحافة إلتزام بإيصال الخبر واظهار الحقيقة في جميع الظروف وهو ما يتطلب الشجاعة والجرأة والحس العالي بالمسؤولية.
وأضاف البيان”اللجوء لاستعمال الأسماء المستعارة وتعميمه كان مقبولا خلال العشرية السوداء لأنه كان وسيلة للبقاء على قيد الحياة وتفادي مطاردة الصحفيين.
كما إعتبرت وزارة الاتصال الاستعمال المفرط للأسماء المستعارة والمقالات غير الموقعة له نفس ضرر الرسائل المجهولة التي قرر مؤخرا رئيس الجمهورية وضع حد لها.
وكما هو الشأن بالنسبة للرسائل المجهولة، فإن الأمر يتعلق هنا بوسيلة دنيئة لتحطيم الكثير من الإطارات النزيهة و ذات الكفاءة.
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