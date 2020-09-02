وزارة الاتصال تحذر من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في مقالات الصحافيين

حذرت وزارة الاتصال، اليوم الأربعاء، من تنامي اللجوء المفرط للأسماء المستعارة في مقالات الصحافيين.

وقالت وزارة الاتصال في بيان لها، أن اللجوء المفرط” للأسماء المستعارة في توقيع المقالات ممارسة “غير مهنية” و منافية” لأخلاقيات العمل الصحفي.

هذا وذكرت ذات الوزارة، بأن الصحافة إلتزام بإيصال الخبر واظهار الحقيقة في جميع الظروف وهو ما يتطلب الشجاعة والجرأة والحس العالي بالمسؤولية.