وزارة الاتصال تستدعي مدير مجمع الشروق لتقديم توضيحات بخصوص لقطات في مسلسل

وجهت وزارة الاتصال، اليوم الخميس، استدعاء للمدير العام لمجمع الشروق، من أجل تقديم توضيحات بخصوص بعض اللقطات في مسلسل “البراني” الذي يبث على قناة الشروق تي في.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تبعا لتنصيب وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب بتاريخ 20 فيفري 2024 للجنة يقظة لمتابعة البرامج الرمضانية عبر القنوات التلفزيونية خلال الشهر الفضيل، وتبعا لتذكير السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتاريخ 3 مارس 2024، بضرورة احترام القنوات التلفزيونية لخصوصية وقدسية الشهر الفضيل، سجلت لجنة يقظة متابعة البرامج بعض الملاحظات بخصوص بعض اللقطات في مسلسل “البراني” الذي يبث على قناة الشروق تي في”.

وعليه تم توجيه استدعاء للمدير العام لمجمع الشروق لتقديم توضيحات بهذا الخصوص، حسب البيان نفسه.