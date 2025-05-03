وزارة الاتصال تطلق منصة الكترونية تفاعلية

أعلن وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، عن إطلاق منصة الكترونية تفاعلية موسومة بـ ” أنت تسأل ووزارة الاتصال تجيب”.

وأوضح الوزير في كلمته التي القاها بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. أنه في إطار تعزيز التواصل والانفتاح مع مختلف الفاعلين في الساحة الإعلامية وحرصا على الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي. وتعزيز مصداقيته، أطلقت وزارة الاتصال منصة إلكترونية تفاعلية موسومة: ” أنت تسأل ووزارة الاتصال تجيب”.

وتخصص هذه المنصة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والصحفيين، وكذا عموم المواطنين وتهدف إلى الإجابة عن تساؤلاتهم و انشغالاتهم، و الإصغاء لآرائهم ومقترحاتهم حول واقع الاعلام الوطني وسبل تطويره، بما يستجيب لتطلعات المجتمع ويواكب متطلباته المتجددة، حسب ما أفاد به الوزير.

كما أكد مزيان أن وزارة الاتصال تلتزم بدراسة مختلف المداخلات والتفاعل معها بشكل جاد وفعال في إطار سعيها الدؤوب لتحسين أداء المنظومة الإعلامية وتعزيز ثقة الجمهور.

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