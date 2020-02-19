وزارة الاتصال تعقد لقاءً مع الصحافة الإلكترونية هذا الخميس

كشفت وزارة الاتصال، عن تنظيم لقاء مفتوح، غدا الخميس، حول هيكلة وتقنين الصحافة الإلكترونية، بالمدرسة العليا للصحافة.

وقال مستشار وزير الاتصال، العربي ونوغي، للإذاعة الجزائرية، أن هذا اللقاء يمثل لقاء إحصائي تعارفي، والذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني بمساهمة المهنيين.

ووجه ذات المتحدث، نداءً للصحف الجزائرية الإلكترونية في الخارج، للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية.

ودعا ونوغي المهنيين، إلى المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة، تحت رعاية وزارة الاتصال.

وأكد مستشار الوزير، أن الهدف من اللقاء، احصاء العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية وتخليص القطاع من الفوضى، في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية، حسب ذات المتحدث.